Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε το ταξίδι στο Νταβός - Στις 10:30 στο Μαξίμου η σύσκεψη για τη ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο / δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στις 10:30 ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ακυρώθηκε η αναχώρηση του πρωθυπουργού για το Νταβός της Ελβετίας λόγω της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.
