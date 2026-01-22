Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε το ταξίδι στο Νταβός - Στις 10:30 στο Μαξίμου η σύσκεψη για τη ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο / δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ακυρώθηκε η αναχώρηση του πρωθυπουργού για το Νταβός της Ελβετίας λόγω της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.