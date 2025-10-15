Μητσοτάκης από Αττικό Νοσοκομείο: «Η μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ»

Το Αττικό Νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου.

Ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», προσέθεσε.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού.

Μητσοτάκης για αντιδράσεις: «Η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτά που μας λένε οι ίδιοι οι ασθενείς»

Ο πρωθυπουργός προχώρησε και σε ένα έμμεσο σχόλιο για τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εργαζομένων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Και πιστεύω ότι τελικά η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας δεν είναι αυτά που θα πούμε εμείς ή η όποια άποψη μπορεί να εκφράζεται από όποιον πολίτη έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί κατά των πολιτικών της κυβέρνησης, η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτά που μας λένε οι ίδιοι οι ασθενείς.

Και μέσα από την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει να ζητούμε από τους ασθενείς να αξιολογούν το ΕΣΥ μετά την έξοδό τους από κάθε νοσοκομείο, διαπιστώνουμε ότι τελικά η εικόνα του ΕΣΥ είναι καλύτερη από αυτή που κάποιοι επιμένουν διαρκώς να παρουσιάζουν.

Αυτό οφείλεται κυρίως σε εσάς στους γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται νυχθημερόν για να παρέχουν στους πολίτες την καλύτερη δημόσια φροντίδα.

Σε αυτό το έργο είμαστε ταγμένοι. Αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε, με τη βοήθεια μεγάλων δωρητών μας πρωτοστατούντος του Θανάση του Μαρτίνου.

Θα συνεχίσουμε στο δρόμο να κάνουμε το ΕΣΥ κάθε μέρα και καλύτερο.»

Ανάλογο ήταν και το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε σχετικά:

«Αναφέρθηκα σε αριθμούς γιατί καμιά φορά πρέπει να ακούει ο ελληνικός λαός πέρα από τις κραυγές και τις φασαρίες τι πραγματικά γίνεται στο ΕΣΥ.

Και δεν είναι μόνο αυτό το υπέροχο κτίριο που εγκαινιάζουμε σήμερα.

Το ΕΣΥ είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ από όλους τους δείκτες, από όλες τις απόψεις και από το προσωπικό για το οποίο συνεχώς ακούω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ναι έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα.»

