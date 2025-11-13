Στην Ελευσίνα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την εκδήλωση για τα αεροσκάφη, όπου είχε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Στην ομιλία του τόνισε ότι «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», ενώ υπογράμμισε πως «πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα».

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», δίνοντας έμφαση στη στήριξη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής, όπως η μεταφορά του λιμανιού Ελευσίνας, η δημιουργία τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά και η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της πόλης.

Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι «σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», αναδεικνύοντας τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Νέα αεροσκάφη Πολιτικής Προστασίας: «Απολύτως απαραίτητη επένδυση»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παραλαβή των νέων αεροσκαφών σηματοδοτεί την εκκίνηση του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και χαρακτηρίζεται ως «η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας».

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: «Συμβολική και ιστορική στιγμή για τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επένδυση είναι απολύτως αναγκαία, καθώς η χώρα καλείται να διαχειριστεί «ποικιλόμορφες κρίσεις» που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα νέα αεροσκάφη προσφέρουν ένα «ποιοτικό άλμα» στις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη πυρκαγιών. Παράλληλα, το κόστος πτήσης είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Τα αεροσκάφη εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους και σε αποστολές επιτήρησης συνόρων.

«Σκυταλοδρομία ευθύνης»

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης χαρακτήρισε την προσπάθεια ως «σκυταλοδρομία ευθύνης», όπου κάθε κρίκος του μηχανισμού προσθέτει αξία, παραδίδοντας μια χώρα πιο έτοιμη, οργανωμένη και ανθεκτική.

Τα νέα μέσα δεν περιορίζονται στην κατάσβεση πυρκαγιών. Θα αξιοποιούνται επίσης:

στην παρακολούθηση φυσικών φαινομένων,

στην έρευνα και διάσωση,

στην εκτίμηση ζημιών,

στον συντονισμό επιχειρήσεων.

Όπως επισημάνθηκε, τα αεροσκάφη δεν αποτελούν απλώς νέο εξοπλισμό, αλλά φέρνουν πιο κοντά θεσμούς, υπηρεσίες και ανθρώπους που υπηρετούν τον κοινό στόχο της ασφάλειας της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Το restart στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το ενδιαφέρον από συγκεκριμένους επενδυτές

Ο υπουργός τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές μετασχηματίζουν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και τεχνολογικά ώριμο οργανισμό. Δημιουργείται μια νέα κουλτούρα που αντιμετωπίζει τις κρίσεις όχι ως αναπόφευκτα γεγονότα, αλλά ως προκλήσεις που μπορούν να προβλεφθούν, να προληφθούν και να περιοριστούν.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε: «Ένα κράτος που μαθαίνει, εξελίσσεται και προστατεύει πριν χρειαστεί να απολογηθεί. Ένα κράτος που δεν μετρά την αξία του στις δηλώσεις μετά από μια κρίση, αλλά στις πράξεις που την απέτρεψαν».