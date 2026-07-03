Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης: «Κάνουμε τολμηρές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στα εγκαίνια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ξεναγήθηκε από τη Διοικήτρια των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ» και Παίδων Πεντέλης, Ζωή Ρακοπούλου, στα αναβαθμισμένα χειρουργεία και στις κλινικές.

«Ολοκληρώσατε μία εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση, που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούργιο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο», σημείωσε κατά την ομιλία του.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Παίδων Πεντέλης

Μητσοτάκης για νέο Παίδων: «Κάνουμε τολμηρές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ»

Στο πλαίσιο του έργου, που υλοποιήθηκε με δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινωφελές ίδρυμα Kaizen Foundation, έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά, αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για τη νοσοκομειακή φιλοξενία - φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής, ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια, όπως η τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στις κλινικές.

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Αναφερόμενος στα έργα αναβάθμισης που γίνονται σε δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Παραπάνω από 150 Κέντρα Υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών».

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Παίδων Πεντέλης

«Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του», συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας.

«Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνις, στην ανάγκη να δημιουργήσουμε και μία παιδιατρική δομή στη Δυτική Αθήνα. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο είμαστε πια σε θέση να ικανοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη μέριμνα για την ενίσχυση της στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάναμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις με τον Υπουργό».

Γεωργιάδης: «Ένα πραγματικά νέο νοσοκομείο»

«Δώσαμε τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν, ελεγχόμενα και φορολογημένα, να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφού πάντα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και φέραμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δίνοντάς τους τα σωστά κίνητρα.

Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε προκηρύξεις και να έχουμε αυτού του είδους την ανταπόκριση, σημαίνει ότι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στα εγκαίνια του νέου Παίδων

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Δεν μιλάμε για μία απλή ανακαίνιση, μιλάμε για ένα καινούργιο νοσοκομείο, με καινούργιους θαλάμους, πρόσβαση για ΑμεΑ, νέο φαρμακείο, νέα εργαστήρια, νέο περιβάλλοντα χώρο.

Σε αυτό το μεγάλο έργο του Ιδρύματος Kaizen προστίθεται και η ένταξη του νοσοκομείου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκινά άμεσα. Επιπλέον, με χρήματα από το ΤΑΑ, θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο νέος μαγνητικός τομογράφος για τις ανάγκες των παιδιών.

Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα πραγματικά νέο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης για τις μόνιμες θέσεις ιατρών του ΕΣΥ. Προκηρύχθηκαν συνολικά έξι θέσεις στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και όλες καλύφθηκαν, με ποσοστό επιτυχίας 100%. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μείνει σήμερα από εδώ. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση του κτιρίου, είναι ταυτόχρονα και η πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».