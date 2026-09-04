Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο στα Βαλκάνια»

Μια νέα, υπερσύγχρονη πτέρυγα κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών εγκαινιάστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη θεραπεία και την έρευνα στις αιματολογικές κακοήθειες. Η νέα μονάδα, συνολικής έκτασης άνω των 2.500 τ.μ., συγκεντρώνει εξειδικευμένα εργαστήρια και υποδομές, ενώ διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις για τη νοσηλεία ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.

Με την πλήρη ανάπτυξη της νέας πτέρυγας, εκτιμάται ότι οι κυτταρικές θεραπείες θα μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, διευρύνοντας την πρόσβαση ασθενών από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο σε καινοτόμες θεραπείες χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό. Παράλληλα, η λειτουργία Βιοτράπεζας και Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών ενισχύει τον ερευνητικό χαρακτήρα της μονάδας και τη συμμετοχή της σε διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δημόσιας υποδομής Υγείας, αλλά και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναβάθμιση του ΕΣΥ.

«Είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται που πήγαιναν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης . Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα μονάδα

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%, καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα και παράλληλα διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων.

Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα αλλά και την Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν θεραπεία σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Η νέα πτέρυγα έχει και σημαντικό ερευνητικό ρόλο. Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τομέα που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες.

Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να αποτελεί όχι μόνο κέντρο όπου εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες, αλλά και κέντρο που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη της ιατρικής του αύριο.

Στο νέο κτήριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ. συγκεντρώνονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, η Βιοτράπεζα, οι υποδομές κλινικών μελετών και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών.

Η νέα Μονάδα διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, που είναι σημαντικό για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ειδική προστασία.

Η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί παράλληλα το όμορρο κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά εφικτή την αναδιοργάνωσή του, τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.