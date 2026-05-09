Μητσοτάκης: «Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το Διεθνές Δίκαιο» - Η ομιλία του στο προσυνέδριο της ΝΔ

Παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, παίρνοντας τον λόγο δήλωσε: «Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις - θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του έκανε αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο επισημαίνοντας: «Ήρεμα νερά» σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας - Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει».

