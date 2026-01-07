Μητσοτάκης: 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τους αγρότες – Εθνική προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας

Ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τον αγροτικό τομέα, σημειώνοντας πως «πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά».
«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών» έγραψε ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο Facebook.
«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».
Η ανάρτησή του αυτή έρχεται την ώρα που η κόντρα κυβέρνησης - αγροτών, έχει φτάσει στο ζενίθ της.
Σε μία προσπάθεια να υπάρχει εκτόνωση της κατάστασης, κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα, Τετάρτη (07/01) πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών.
