Μητσοτάκης για Χίο: «Το λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, περισσότεροι οι νεκροί αν δεν είχε πάει»

Μιλώντας για το φονικό ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς πρόσφυγες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «εάν δεν ήταν το Λιμενικό, τότε οι νεκροί θα ήταν περισσότεροι».

Ενημέρωσε ακόμα πως θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία με την ολοκλήρωση της έρευνας του Λιμενικού Σώματος. «Έχω κάποια προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη».

Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, δήλωσε ότι χρειαζόμαστε μία πλήρη διερεύνηση», προσθέτοντας ότι η αρχική πληροφόρηση κάνει λόγο για εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από μικρότερο σκάφος, χωρίς ακόμη να είναι γνωστά τα ακριβή αίτια.

Μητσοτάκης: «Δεν είμαστε επιτροπή υποδοχής»

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι «Το Λιμενικό Σώμα δεν είναι επιτροπή υποδοχής. Η αποστολή του είναι να προστατεύει τα σύνορα, αλλά και να σώζει ανθρώπινες ζωές όταν αυτές βρίσκονται σε κίνδυνο.

Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, αν δεν υπήρχε το Λιμενικό, θα είχαμε θρηνήσει πολύ περισσότερα θύματα σε αυτού του είδους τα περιστατικά. Η έρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια».

Στο ερώτημα εάν υπάρχει κάποιο βίντεο από την τραγωδία και στο συσχετισμό με την Πύλο, ο πρωθυπουργός καταρχάς έσπευσε να επικαλεστεί ότι το περιστατικό του 2023 «δεν ήταν στη θητεία μου, ήταν υπηρεσιακή κυβέρνηση» και δήλωσε ότι: «Εάν υπάρχει βίντεο δεσμεύομαι ότι η έρευνα θα γίνει με πλήρη διαφάνεια».