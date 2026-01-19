Μητσοτάκης για μισθούς: «Προτιμώ να τους αυξήσω παρά να πάω σε μείωση φόρων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», μετά από σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα , ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι.

Από πλευράς κυβέρνησης, εμείς επιδιώκαμε αυτό το διάλογο, οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοικτές. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί νωρίτερα. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ».

Μητσοτάκης: «Κομματικά κριτήρια πίσω από τα μπλόκα»

«Εμείς ήμασταν από τη πρώτη στιγμή σαφείς ότι οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε.

Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Αν δεν κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χτίζαμε ουσιαστικά στην άμμο ενώ τώρα, σε σταθερά θεμέλια, θα οικοδομήσουμε αγροτική πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι οι αγρότες θα λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Σε ερώτηση για την ανταπόκριση που βρήκε από την πλευρά των αγροτών των μπλόκων στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι αφελής.

Ξέρω ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν. Εντέλει όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό».

​​​Μητσοτάκης: «Προτιμώ να αυξήσω τους μισθούς»

Σε επόμενη ερώτηση αν είναι ευχαριστημένος από τις μειώσεις στη φορολογία επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Όταν μιλάμε για φορολογία και φιλελευθερισμό να δούμε αν εντασσόμαστε σε λογική πιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό ή σε κλιμακωτή φορολόγηση.

Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Εμείς υπηρετήσαμε με συνέπεια πολιτική μείωσης φόρων και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα, και στο μέρισμα και στις επιχειρήσεις. Μειώσαμε πολλούς φόρους.

Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους και γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή.

Εκεί και με κάποια οριζόντια μέτρα αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν φόρους, εμείς και τους στόχους μας πετυχαίνουμε και μειώνουμε φόρους».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δεσμεύσεις του 2023 υλοποιούνται. «Στην συντριπτική πλειοψηφία αυτά που είπαμε , υλοποιούνται», τόνισε και είπε ότι πρώτη του υποχρέωση είναι να πει στους πολίτες ότι αυτά για τα οποία τον ψήφισαν τα κάνει.

Είπε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών, εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, διπλάσια της Ευρώπης, και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας και αυτό επιβάλλει και μία πολιτική που έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά».

«Οι πιο αδικημένοι στην οικονομία είναι οι άνεργοι. Ήταν έτσι το 2019; Δεν ήταν. Τώρα οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και αυτό είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις ανεργία 18%», επισήμανε.