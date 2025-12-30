Μητσοτάκης για νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: «Όνειρο θερινής νυκτός που γίνεται πραγματικότητα»

Το υπό ανέγερση νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού επιθεώρησε ο pρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τρίτης (30/12).

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αλλά και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο χώρο του εργοταξίου, επιβλέποντας τα έργα που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τον «σκελετό» της νέας ποδοσφαιρικής αρένας των «πράσινων», με την τοποθέτηση των πρώτων εξεδρών στις κεντρικές κερκίδες.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μόνο μέσα από διάλογο - Όχι από αντίδραση που ταλαιπωρεί την κοινωνία»

Το νέο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, βάσει του χρονοδιαγράμματος που τηρείται, όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, ευχαριστώντας την κυβέρνηση κι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών για τον Παναθηναϊκό.

Μητσοτάκης: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πολύ φιλόδοξης ανάπλασης»

Στις σχετικές του δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Και με μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ένα γήπεδο το οποίο θα είναι ένα πραγματικό στολίδι. Ένα γήπεδο το οποίο το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή με μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα – όπως είπε και ο Δήμαρχος – ήταν ουσιαστικά μία χωματερή. Τώρα κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση. Ο ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις. Θα προστεθούν άλλες χρήσεις.

Έτσι ώστε μία περιοχή που ήταν η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει καινούργια ζωή και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πως μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά αυτή η περιοχή.

Θέλω να θυμίσω ότι το έργο αυτό γίνεται με σημαντικότατους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Θεωρούμε όμως ότι είναι μία επένδυση που θα πιάσει τόπο.

Όχι μόνο γιατί ο Παναθηναϊκός αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο, το οποίο όπως είπα για δεκαετίες ονειρεύονται οι φίλοι του, αλλά και γιατί συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή η οποία είναι τόσο κοντά όμως στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Να ευχαριστήσω και την Κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους.

Όπως βλέπετε είναι σημαντικός αριθμός απασχολούμενων στο έργο αυτό. Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες. Και προσβλέπουμε στην παράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί το Μάιο του 2027. Χρόνια πολλά. Καλή Χρονιά σε όλους και σε όλες.

Δούκας: «Γήπεδο βιοκλιματικό, πολυ-λειτουργικό με 215 στρέμματα πρασίνου»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Είναι νομίζω εξαιρετική η πρόοδος στο πράσινο γήπεδο στον Βοτανικό. Πράσινο όχι μόνο γιατί είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί θα είναι βιοκλιματικό, πολυ-λειτουργικό και θα έχει γύρω του 215 στρέμματα πρασίνου.

Και βεβαίως είναι ένα πραγματικό, εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία».

Αλαφούζος: «Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει το Μάιο του 26’ και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε: «Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η Κοινοπραξία. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει το Μάιο του 26’ και θα παραδοθεί ελπίζουμε το Μάιο του 2027 απ’ ότι φαίνεται.

Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο που είχαν οι Παναθηναϊκοί να αποκτήσουν γήπεδο δικό τους.

Το έργο είχε ξεκινήσει και είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Τώρα μπορούμε και το τελειώνουμε. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήταν και πάρα πολύ να κάνουμε και κάτι με μία εξέδρα της θύρας Απόστολος Νικολαΐδης, που έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, σαν κάποιο μουσειακό αντικείμενο. Και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί.

Ώστε να έχει και στην Αθήνα πέρα από το Μουσείο του Παναθηναϊκού να έχει και ένα κέντρο που θα παίζουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Και καλή μας τύχη σε όλους».