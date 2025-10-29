Στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και την καταπολέμηση της ανομίας εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του ομιλία στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού πρώτα έκανε λόγο για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς ο πρωθυπουργός διαγνώστηκε με κορονοϊό. Οι περισσότεροι Υπουργοί ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά, ενώ ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε με λίγους Υπουργούς δια ζώσης τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας.

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυμόμαστε λίγο έτσι παλιές εποχές, τις οποίες ευτυχώς έχουμε αφήσει πίσω μας. Για λόγους σωστών συστάσεων από το Υπουργείο Υγείας κρίναμε ότι είναι καλύτερα να γίνει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη έως ότου υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα τα οποία έχω.

Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση με αφορμή τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες: μια πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πολύς κόσμος, θετικό κλίμα.

Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για τη χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες στις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Βέβαια, ταυτόχρονα, περιμένουν από την κυβέρνησή μας πιο πολλά, πιο γρήγορα και πιο πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα.

Έτσι, δύο μήνες πριν κλείσει η χρονιά, η σημερινή συνεδρίαση στρέφεται πρωτίστως σε θέματα καθημερινότητας, με προτεραιότητα τη βελτίωση του κράτους, από τη μία διευρύνοντας το μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, προκειμένου η δημόσια διοίκηση να γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη και φιλική προς τον πολίτη, και από την άλλη δίνοντας πειστικές και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, εν τάχει να σταθώ σε δύο νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε στην αρχή της ημερήσιας διάταξής μας.

Το πρώτο αφορά μια δέσμη ρυθμίσεων, τις οποίες θα εισηγηθεί ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας, που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά τα οποία μέχρι σήμερα έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος: το gov.gr, τις συντάξεις που εκδίδονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, τη γραμμή 1555 για τα εργασιακά θέματα, το 1566 για τα ζητήματα υγείας, το ψηφιακό tracker, που -με μεγάλη χαρά είδα τα στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας- έχει ήδη μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων, την αξιολόγηση στο Δημόσιο με σκοπό τη διαρκή αναβάθμισή του.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και οι προτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη και ευκολότερη. Καταργούνται μια σειρά από περιττά δικαιολογητικά τα οποία ακόμα υπάρχουν.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες στο Εθνικό Μητρώο «Μίτος». Είναι μια επιλογή που μπορεί να ακούγεται τεχνική, πιστεύω, όμως, ότι θα έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η νέα παρέμβαση θα είναι μια νέα εποχή διαφάνειας»

Δεύτερη πρωτοβουλία μας, την οποία θα πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις, αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θέλουμε να λύσει ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα, εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό ο οποίος είναι κλειδί για την ενίσχυση του εθνικού πρωτογενή τομέα με ευρωπαϊκούς πόρους.

Ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, ξέρουμε πια ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία απαραίτητη για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή.

Θυμάστε ότι σε χρόνο πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν μπορούσε να λυθεί.

Και όσα μεσολάβησαν από τότε νομίζω αποδεικνύουν το πόσο επιβεβλημένη υπήρξε αυτή η παρέμβαση: παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος, δεκάδες κατηγορούμενοι να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις να εξιχνιάζονται, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων να είναι ήδη προφυλακισμένοι.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα αυτό το οποίο λέγαμε: ότι είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μία καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Ξέραμε καλά ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, εν κινήσει μάλιστα, τη στιγμή που ταυτόχρονα έπρεπε να γίνονται πληρωμές, ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα προκαλούσε και αστοχίες και καθυστερήσεις.

Προτεραιότητά μας πάντα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Κάναμε τις τελευταίες μέρες -να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ-, έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σημαντικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους για τις ζωοτροφές, για τις ζημιές του «Daniel». Καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια σε σχεδόν 40.000 κτηνοτρόφους, για ενίσχυση ζωοτροφών, de minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης. Και θέλω να πιστεύω ότι η συνολική κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί έως τα τέλη αυτού του έτους.

Εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος, πάντως, από αυτή την τολμηρή παρέμβαση, θα είναι μία καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα ψηφιακά μέσα, αλλά και τη δυνατότητα, γρήγορα και έγκαιρα, και να ελέγχει και να διασταυρώνει και να επαληθεύει δεδομένα. Αποτελεί, συνεπώς, μία ασφαλή εγγύηση για το μέλλον.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το 97% των πυρκαγιών κατάφεραν και οριοθετήθηκαν»

«Τέλος, για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας ατζέντας, επιτρέψτε μου να σταθώ εν τάχει στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, όχι μόνο για να έχουμε μία εικόνα του περασμένου καλοκαιριού αλλά για να εντοπίσουμε κενά ώστε να ετοιμαστούμε καλύτερα για το επόμενο.

Αξίζει ενδεικτικά να αναφέρω ότι η τρέχουσα χρονιά, το 2025, ήταν μία απολύτως καταστροφική χρονιά για τη λεκάνη της Μεσογείου από πλευράς πυρκαγιών.

Κάηκαν στην ΕΕ πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα, τρεις φορές επάνω, το τονίζω, από τα μέσα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας εικοσαετίας.

Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες με απώλειες, οι οποίες κυμάνθηκαν λίγο κάτω από τον μέσο όρο εικοσαετίας, 477.000 στρέμματα. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά, αλλά είναι κάτω από τον μέσο όρο της εικοσαετίας, την ίδια εποχή που στην Ευρώπη κάηκαν τριπλάσιες εκτάσεις από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Έχουμε κάνει πρόοδο, κυρίως στον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% των πυρκαγιών κατάφεραν και οριοθετήθηκαν όσο ήταν ακόμα σε πολύ μικρό μέγεθος και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά θετικά μηνύματα από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι για να γίνουμε καλύτεροι για τις προκλήσεις του επόμενου καλοκαιριού».

28η Οκτωβρίου: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Να κλείσω με δύο παρατηρήσεις που αφορούν τον εθνικό εορτασμό από τον οποίον και ξεκίνησα. Φέτος, χάρη και στον σχεδιασμό της Τροχαίας αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο -πέρυσι ήταν τριήμερο- ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι, μια σημαντική πρόοδος.

Και νομίζω ότι όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό τον απολογισμό των στατιστικών στοιχείων για το έτος, πιστεύω ότι θα πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τέλος, εκτός από την πολύ εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση την οποία είδαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά μπόρεσαν και οι πολίτες να δουν τα νέα καινοτόμα όπλα τα οποία έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων, εγώ προσωπικά συγκράτησα την εικόνα των μαθητών την προηγούμενη μέρα, να βαδίζουν υπό βροχή, κρατώντας τις σημαίες τους, απολύτως προσηλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος, παρά τις καιρικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισαν.

Είναι, ίσως, μια καλή αναλογία του τρόπου με τον οποίο κι εμείς πρέπει να πορευόμαστε, παρά τις δυσκολίες, παρά τις «μπόρες» οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας», είπε στην εισαγωγική τοποθέτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.