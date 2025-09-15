Μητσοτάκης για πρόγραμμα SAFE: «Δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (15/09) με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου και έκανε ξακάθαρο ότι οι χώρες που απειλούν με πόλεμο την Ευρώπη δεν πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα SAFE.

«Η επίσκεψή σας, αντανακλά την δέσμευσή σας για έναν καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων εν μέσω μιας εξαιρετικά ρευστής διεθνούς συγκυρίας αλλά και όσων θα μας απασχολήσουν στο τρέχον εξάμηνο και αυτά είναι πολλά» σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνομιλίας τους.

Αναφορικά με το πρόγραμμα ευρωπαϊκής άμυνας και το πρόγραμμα SAFE, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να επαναφέρω στη συζήτηση μας την ανάγκη, κατά την άποψή μας, να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματος χάριν η αντιαεροπορική αντιπυραυλική προστασία.

Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι ώριμη να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα την διεξάγουμε σε επόμενες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δική μας θέση είναι σαφής, ότι σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ένωσης.

Είναι, πιστεύω, στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η δήλωση για την Πολωνία

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης «τη στήριξη της χώρας στους πολωνούς εταίρους που πρόσφατα υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα απέναντι σε μια ανοιχτή παραβίαση του εναέριου χώρου τους. Ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης που δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία παραβίαση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Αναφερόμενος στο ουκρανικό, για το οποίο ανέφερε ότι «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας», εξέφρασε δημόσια τη στήριξη της Ελλάδας «στη συνεννόηση που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής ένωσης και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, μια συζήτηση που προφανώς πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς βάση των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με τήρηση απαραίτητων εγγυήσεων ασφάλειας, με σημαντικότερη την ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».