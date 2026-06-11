Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ενώπιος Ενωπίω», τόνισε ότι ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία, ενώ έκανε λόγο για διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά».

Όπως σημείωσε «κ. Χατζηνικολάου ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό που να επιδιώκει συνειδητά ταραγμένα νερά; Εγώ δεν τον γνωρίζω και αν το επεδίωκε θα έκανε λάθος. Προφανώς και επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι εάν θέλουμε η αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά. Είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και θα σας έλεγα ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε πολλές φουρτούνες να διαχειριστούμε πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.

Να υπενθυμίσω ότι αυτά τα οποία σας αναφέρω είναι ζητήματα που πάντα συζητιόντουσαν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να υλοποιήσει.

Επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, αποκλειστική οικονομική ζώνη, με την Ιταλία και την Αίγυπτο κατοχυρώνοντας έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης, μια ζώνη που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα».

Ακρίβεια και επιδόματα

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Έχω πλήρη αίσθηση ότι κομμάτι της κοινωνίας τα βγάζει πέρα δύσκολα. Όμως θα πρέπει να δεχθούμε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Σε εμάς λίγο παραπάνω, γιατί εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους στα καύσιμα», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

«Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά. Όχι όσα θα θέλαμε αλλά όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία», συμπλήρωσε.

«Έχουμε απανωτές αυξήσεις του βασικού μισθού, δίνουμε 800 εκατομμύρια έκτακτων ενισχύσεων. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε να κάνουμε», είπε επίσης.

«Αυτοί που λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα, απαντώ ότι το κενό που θα δημιουργηθεί που ξεπερνά το ένα δις, από πού θα βρεθεί», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Από κει και πέρα, η κυβέρνηση δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων. Αν συζητάμε για επιδόματα στήριξης των αδύναμων, αυτά θα διατηρηθούν. Οι επικριτές μας θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα;» αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε την μετεξέλιξη του e-Καταναλωτή… Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια αυστηρά μέτρα με την προϋπόθεση ότι θα μειωθούν οι τιμές», είπε επίσης.

«Δεν είναι στους σκοπούς μας ο 13ος μισθός, αλλά τον έχουμε δώσει μέσα από τις αυξήσεις», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

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