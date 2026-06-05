Μητσοτάκης για στράτευση γυναικών: «Ιστορική μέρα, η θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων»

Ανάρτηση σχετικά με την εθελοντική στράτευση γυναικών έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «ιστορική μέρα».

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας» επεσήμανε, ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ίδια ανάρτηση έκανε και το εξής σχόλιο: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

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Οι γυναίκες στον στρατό

Σημειώνεται πως οι πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο ΚΕΥΠ στη Λαμία για να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εθελοντική θητεία των γυναικών θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, ενώ οι εθελόντριες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες παροχές και τις ίδιες δυνατότητες εξέλιξης με τους άνδρες κληρωτούς (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για Υποψήφιους ή Δόκιμους Εφέδρους)

Οι εθελόντριες θα παραμείνουν στο κέντρο νεοσυλλέκτων συνολικά 10 εβδομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση, μια εβδομάδα άδειας ορκωμοσίας και η εκπαίδευση μαχητή.

Στη συνέχεια θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων.

Και τέλος θα μεταβούν στις μονάδες για το τρίτο στάδιο της εκπαίδευσης που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.