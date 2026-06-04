Οι πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο ΚΕΥΠ στη Λαμία για να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι 72 γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, έχοντας πλευρό τους τους γονείς τους να τις στηρίζουν σε αυτή την απόφαση.

«Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό», «Είναι ευκαιρία να τολμήσουμε», «Ήθελα να ζήσω την εμπειρία», «Είναι μόρια για το μέλλον», «Ήθελα να ακολουθήσω τα Σώματα Ασφαλείας από μικρή», ήταν μερικές μόνο από τις φράσεις που ακούστηκαν από τα στόματά τους, με σκέψεις για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και ανυπομονησία για να το ζήσουν «ως εμπειρία» και να δοκιμάσουν τις δικές τους αντοχές.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων διαμορφώθηκαν κατάλληλα για την αρτιότερη διαβίωση των νεοσυλλέκτων.

Η θητεία 12 μηνών των γυναικών

Η εθελοντική θητεία των γυναικών θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, ενώ οι εθελόντριες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες παροχές και τις ίδιες δυνατότητες εξέλιξης με τους άνδρες κληρωτούς (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για Υποψήφιους ή Δόκιμους Εφέδρους)

Οι εθελόντριες θα παραμείνουν στο κέντρο νεοσυλλέκτων συνολικά 10 εβδομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση, μια εβδομάδα άδειας ορκωμοσίας και η εκπαίδευση μαχητή.

Στη συνέχεια θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων.

Και τέλος θα μεταβούν στις μονάδες για το τρίτο στάδιο της εκπαίδευσης που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.

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Τα κίνητρα για εθελοντική στράτευση

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Δείτε εικόνες από την ιστορική πρώτη ημέρα

Οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Γυναίκες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Γυναίκες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Οι πρώτες εθελόντριες στον Στρατό | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI

Γυναίκες στον στρατο | ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI