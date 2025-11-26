Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Συμφωνία για πρώτη φορά στη χώρα - Ασφάλεια στον εργαζόμενο»

Για την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Ο Τουρισμός αλλάζει – Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η υπογραφή της συμφωνίας θα προσφέρει ασφάλεια στους εργαζομένους και σταθερότητα στους εργοδότες ενώ είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη», είπε συγκεκριμένα.

Διαβάστε επίσης: Επιστρέφουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας: «Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών» - Οι 3 άξονες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το πιο εντυπωσιακό είναι πως η συμφωνία πραγματοποιήθηκε από μια κεντροδεξία κυβέρνηση:

«Νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό-, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

«Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.