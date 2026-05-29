Μητσοτάκης: «Η ακρίβεια είναι πραγματική, αλλά δεν θα μοιράσουμε ψεύτικες υποσχέσεις»

Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι υπαρκτή και επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινωνίας, τονίζοντας ωστόσο πως οι λύσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική και πρέπει να την αναγνωρίζουμε. Όμως η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεγεί δύο φορές, ενώ ανέφερε πως έχει ήδη υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των προεκλογικών δεσμεύσεων.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις πολιτικές στήριξης των εισοδημάτων, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ.

Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό λόγω των καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών, αν και παραδέχθηκε πως εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

«Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», επανέλαβε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, λέγοντας πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προετοιμάζεται ήδη για μια τρίτη θητεία, δίνοντας έμφαση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στη δημιουργία ενός κράτους που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επενδύσεων.

«Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και με ένα κράτος που θα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να ευημερούν οι επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.