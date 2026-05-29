Με το τρόπαιο της Euroleague στο Μαξίμου o Ολυμπιακός - Το αναμνηστικό δώρο στον Μητσοτάκη

Συνάντηση με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο πρωθυπουργικό μέγαρο τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Διαβάστε επίσης: Ο Ισορροπιστής έβγαλε τραγούδι για τον Φουρνιέ και το ίντερνετ δεν είναι έτοιμο γι’ αυτό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague, απέναντι στην ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό-θρίλερ της περασμένης Κυριακής (24/05).

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

Ξεχώρισε επίσης, το αναμνηστικό δώρο του κόουτς Μπαρτζώκα στον πρωθυπουργό. Πρόκειται για μία κασετίνα στην οποία υπήρχε το λάβαρο του Ολυμπιακού, ο πάπυρος του Final 4 και πιόνια του σκάκι καθώς το παρατσούκλι του προπονητή, είναι «σκακιστής».

Διαβάστε επίσης: Φιέστα Ολυμπιακού: Η κίνηση του Παπανικολάου στον Μπαρτζώκα, οι Αγγελόπουλοι και το μπλουζάκι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται από τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού πήγαν μαζί με το τρόπαιο, αλλά και είχαν μαζί τους μία υπογεγραμμένη μπάλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την ομάδα του Ολυμπιακού στο Μαξίμου | Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού