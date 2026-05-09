Μητσοτάκης: Η σκληρή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και το σύνθημα για εκλογική ετοιμότητα - «Ανάβουμε τις μηχανές»

Στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για το μέλλον της χώρας. Από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε το όραμά του για μια «Ισχυρή Ελλάδα 2030», συνδέοντας τις προκλήσεις του σήμερα με τις φιλοδοξίες της επόμενης δεκαετίας.

Η ομιλία του κινήθηκε σε έναν τόνο αισιοδοξίας αλλά και αποφασιστικότητας. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια χώρα που, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητες, επιλέγει να θωρακίζεται, να αναπτύσσεται και να αποκτά μεγαλύτερο διεθνές κύρος. Η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια, η προστασία των συνόρων και η οικονομία αποτέλεσαν τους πέντε βασικούς άξονες πάνω στους οποίους, όπως τόνισε, οικοδομείται η νέα Ελλάδα.

Με εικόνες που συνδύαζαν τον πατριωτισμό με την πράξη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα νέα μαχητικά Dassault Rafale, στα Lockheed Martin F-35 Lightning II και στη φρεγάτα FDI HN Kimon, υπογραμμίζοντας ότι η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της χώρας αποτελεί ουσιαστική έκφραση εθνικής ευθύνης. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, παρουσίασε μια Ελλάδα που, όπως είπε, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει. Με συμφωνίες που ενισχύουν τη διεθνή της θέση και με πρωτοβουλίες που αποτυπώνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, η χώρα εμφανίζεται ως αξιόπιστος εταίρος στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι η φύλαξη των συνόρων αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Με αναφορές στον φράχτη του Έβρου και στη μείωση των παράνομων ροών, παρουσίασε την κυβερνητική πολιτική ως μια σταθερή επιλογή που συνδυάζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγοντας να αντιπαραβάλει το κυβερνητικό έργο με όσα χαρακτήρισε ως παραδείγματα ανευθυνότητας και τοξικότητας. Στρέφοντας τα βέλη του προς τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ορισμένοι επιχειρούν να επανέλθουν στο προσκήνιο, εκπροσωπώντας ένα παρελθόν που συνδέθηκε με την κρίση, την αβεβαιότητα και τις αυταπάτες του 2015. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας το ότι έχει υιοθετήσει μια στείρα αντιπολιτευτική τακτική, λέγοντας «όχι σε όλα και ναι σε τίποτα». Όπως τόνισε, απέναντι στη σκανδαλολογία και την πολιτική ένταση, η κυβέρνηση αντιπαραθέτει σχέδιο, σταθερότητα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιδιώκοντας να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά προόδου και μακριά από λάθη του παρελθόντος.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην ενεργειακή πολιτική. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν νέο ενεργειακό κόμβο της περιοχής, με έργα που ενισχύουν τη γεωπολιτική της βαρύτητα και με επενδύσεις που μετατρέπουν τη χώρα από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των μισθών και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Παρουσίασε την πορεία της χώρας ως μια μετάβαση από τα ελλείμματα και την αβεβαιότητα στα πλεονάσματα και την επενδυτική αξιοπιστία, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρόοδος επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει μέρος της ανάπτυξης στην κοινωνία.

Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας, όχι μόνο ως τόπος διεξαγωγής του προσυνεδρίου αλλά και ως παράδειγμα της αλλαγής που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, συντελείται στη χώρα. Το Μετρό, το Flyover, η ανάπλαση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο παρουσιάστηκαν ως έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της πόλης και σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη Βόρεια Ελλάδα.

Ολοκληρώνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρουν στους πολίτες το μήνυμα ότι η Ελλάδα προχωρά με σταθερότητα και σχέδιο. Παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως στο μέτωπο της ακρίβειας, όμως υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην περιγραφή των προβλημάτων, αλλά εργάζεται καθημερινά για τη λύση τους.

Με το σύνθημα «Ανάβουμε τις μηχανές», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το έναυσμα για τη νέα πολιτική μάχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης να βγουν ξανά στην κοινωνία, να συνομιλήσουν με τους πολίτες με ειλικρίνεια και να αναδείξουν όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως τόνισε, η νίκη δεν ξεκινά την προεκλογική περίοδο, αλλά από τη συνεχή επαφή με την κοινωνία και την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέσα από έργα και αποτελέσματα. Από την «καρδιά» της Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης και ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ώρα για τη συνέχεια της προσπάθειας είναι τώρα.

Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ξεκάθαρο: η Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της τα χρόνια της αβεβαιότητας, διεκδικεί με αυτοπεποίθηση έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη και στην περιοχή, με στόχο ένα μέλλον πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αισιόδοξο για όλους.