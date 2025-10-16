Μητσοτάκης: «Η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ πρέπει να προστατευθεί» - Αιχμή σε Φάμελλο για Τσίπρα

Για το τουρκολυβικό μνημόνιο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παλαιστίνη, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του στη Βουλή.

Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα απάντησε για το τουρκολυβικό μνημόνιο: «Θέλω να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα η Λιβύη έμπρακτα δεν έχει αμφισβητήσει, στο ζήτημα του καθοορσιμού θαλασσίων οικοπέδων προς αξιοποίηση, τη μέση γραμμή, το οποίο εκλαμβάνω ως θετικό και αυτό ίσως να είναι και η βάση για μια οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και ΑΟΖ με τη Λιβύη

Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο και ρόλο να καθορίζει θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη. Το μνημόνιο αυτό δεν είναι απλά ανυπόστατο και παράνομο αλλά είναι και γεωγραφικά παράλογο γιατί ουσιαστικά τραβιέται μια διαγώνια γραμμή σε πλήρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε: «Λίγο άχαρη η συζήτηση γύρω από την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Το 2009 αντί η χώρα να ανασκουμπωθεί αμέσως εσείς τάζατε παροχές και μοιράστατε 2 δισ.ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 για να είστε συνεπείς με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν και η χώρα έσκασε στα χέρια σας».

Για την ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου είναι πολύ σημαντική πρωτίστως για την Κύπρο. Αλλά δεν είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα όπως αναφέρατε κύριε Ανδρουλάκη. Είναι καθοριστικής σημασίας για τον ελληνισμό, για την Κύπρο, που έχει ως στόχο να άρει την ενεργειακή της απομόνωση.

Σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου έχουμε χαράξει έναν οδικό χάρτι για το πως θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Ο φορέας τουέργου, ο ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Είναι εκκρεμότητες που θα πρέπει πρώτα να επιλυθούν.

Κυριάκος Μητσοτάκης για Παλαιστίνη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την Παλαιστίνη ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Kρίνω ότι σε αυτή την συγκυρία η αναγνώριση τώρα και όχι σε κάποιο διάστημα, δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Αντίθετα η μη αναγνώριση μα δίνει δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηλιτεύσουμε όσα κάνει η Iσραηλινή κυβέρνηση. Η στρατηγική όμως σχέση είναι πέρα και πάνω από την εκάστοτε κυβέρνηση και πρέπει να προστατευτεί», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο δήλωσε: «Εσείς που είχατε τόσο ενεργή εξωτερική πολιτική και νοιαζόσασταν για τον παλαιστινιακό αγώνα, γιατί δεν την αναγνωρίσατε; Γιατί και εσείς γνωρίζατε ότι μια τέτοια αναγνώριση.

Εσείς γαλουχηθήκατε μέσα στο FREE PALESTINE. Άλλα τεσσεράμισι χρόνια δεν είπατε κουβέντα. Δεν προλάβατε δεν προλάβατε. Έτσι δεν είναι;», δήλωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Λάουρα Κοβέσι ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Nα σας παραπέμψω σε δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι. Ότι η διαφθορά υπάρχει παντού, ότι δεν επιτρέπεται υποθέσεις που ερευνώνται από δικαιοσύνη να τύχουν κομματικής αντιπαράθεσης.

Ξέρετε κύριε Φάμελλε έχουμε μια εξεταστική. Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο Χασάσπης και ο Μανάβης και ο Μυλωνάκης. Εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο..

Ζωή, εσείς θα έρθετε;», είπε ο Πρωθυπουργός.

Στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε λέγοντας: «Πιστεύετε εσείς πράγματι ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο τα στελέχη της ΝΔ. και ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Κρήτη ουδέποτε είχαν ανάμειξη; Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική, δεν θα σταθεί η κυβέρνηση εμπόδιο σε κανέναν».

Μητσοτάκης σε Φάμελλο για Τσίπρα: «Σας άφησε στα κρύα του λουτρού»

Αναφερόμενος ξανά στον Σωκράτη Φάμελλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα: «Θα έπρεπε να αναπροσαρμόσετε την στάση σας για το 2015 - 2019. Υπερασπίζεστε μια κυβέρνηση ενός Πρωθυπουργού που σηκώθηκε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, θα το λύσετε στις εσωτερικές αναζητήσεις της Αριστεράς

Και τώρα κοιτάζεστε. Τι θα κάνουμε λέτε; Μήπως μείνουμε μόνοι μας; Βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση την παράξενη και η είσοδος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ να κινδυνεύει να μπει στην ίδια την Βουλή και να σκέφτεστε την υστεροφημία σας», είπε κλείνοντας.