Μητσοτάκης: «Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα»

Συζήτηση με τον Ben Hall των Financial Times είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe».

«Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2005», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%. Είμαστε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια από τις δέκα κορυφαίες χώρες τόσο στην ηλιακή ενέργεια -στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα, βρισκόμαστε ακόμη υψηλότερα- όσο και στην αιολική».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και επειδή μειώνει την τιμή της ενέργειας.

Το 2019, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και είμαστε μεγάλοι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε εξαγωγείς επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί μεγάλη επιτυχία».

«Ωστόσο, κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη, και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε», συνέχισε και συμπλήρωσε:

Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς, ελπίζω, το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο».

Μητσοτάκης: «Το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το προσιτό κόστος ζωής»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ακρίβεια: «Κατανοούμε πλήρως ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις μας στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα».

«Ξέρετε, αρκετά συχνά στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για ανταγωνιστικότητα. Και ορθώς, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της της κρίσης του προσιτού κόστους ζωής», ανέφερε.

«Χρειαζόμαστε υψηλότερους μισθούς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο. Επομένως, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, και γι' αυτό το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μου», είπε επίσης.

«Φυσικά, όμως, πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.