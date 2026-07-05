Eπίθεση στη Θεσσαλονίκη: Πώς η άρση απορρήτου στα κινητά μπορεί να «δείξει» τους δράστες

Σε αγώνα δρόμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν σε κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη επιδίδονται οι διωκτικές αρχές.

Την υπόθεση, η οποία αφορά ένα συντονισμένο χτύπημα που εξελίχθηκε μέσα σε μόλις 17 λεπτά σε τρία διαφορετικά σημεία, έχει αναλάβει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, εκτιμώντας πως στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Το «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα από τις κάμερες

Στο πλαίσιο των ερευνών, σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως από το υλικό των βιντεοληπτικών συστημάτων ασφαλείας. Αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών, ο Γιώργος Καλλιακμάνης τόνισε ότι το ανακριτικό έργο προχωρά με μεθοδικότητα.

Όπως εξήγησε στο ΜEGA, οι κάμερες έχουν καταγράψει ξεκάθαρα τις κινήσεις του αναβάτη μιας μοτοσικλέτας, ο οποίος ήταν το πρόσωπο που τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σπίτια. Βασική προτεραιότητα των Αρχών είναι η χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδρομής που ακολούθησε η συγκεκριμένη μηχανή, από την αφετηρία της έως το σημείο διαφυγής.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν την ύπαρξη και δεύτερου ατόμου, το οποίο κινούνταν πεζό και είχε ρόλο «τσιλιαδόρου». Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Καλλιακμάνη, είναι πολύ πιθανό να υπήρχε και δεύτερη μοτοσικλέτα, η οποία μετέφερε τον συνεργό από το ένα σημείο στο άλλο, προκειμένου να κατοπτεύει τους χώρους και να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες πριν την τοποθέτηση των μηχανισμών.

Εγκληματολογικά εργαστήρια και σάρωση κεραιών

Η αστυνομία έχει ήδη συλλέξει υπολείμματα από τους εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή τμήμα μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκε, με τους ειδικούς να αναζητούν βιολογικό υλικό (DNA) και αποτυπώματα που θα μπορούσαν να προδώσουν την ταυτότητα των δραστών.

Ταυτόχρονα, έχει διαταχθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε μέσω της ανάλυσης των δεδομένων από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας να εντοπιστούν οι συσκευές που ήταν ενεργοποιημένες στα επίμαχα σημεία και κατά το χρονικό παράθυρο των επιθέσεων.