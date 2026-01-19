Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν απαιτώ συμφωνία σε όλα - Να μπει τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση που έχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».