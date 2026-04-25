Μητσοτάκης σε Μακρόν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: «Κάνουμε κουπί σε βάρκα που δεν διαλέξαμε να μπούμε»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή που συνέβαλε διακριτικά στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τονίζοντας το ενδιαφέρον για την προστασία των Χριστιανών της περιοχής και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε άμεση επιστροφή στη διπλωματική οδό και εξέφρασε την ελπίδα για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα Στενά του Ορμούζ, με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για το ενδεχόμενο ελλείψεων στα καύσιμα.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, ελέγχουμε την κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν, ενώ ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών χωρίς τη δημιουργία προηγουμένου που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή ο Μητσοτάκης σχολίασε: «Κάνουμε κουπί σε μια βάρκα στην οποία δεν διαλέξαμε να μπούμε», ενώ ο Μακρόν συμφώνησε, λέγοντας: «Ουσιαστικά είμαστε θύματα αυτής της γεωπολιτικής κατάστασης - Δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός».