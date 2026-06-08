Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε Μητσοτάκη: «Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα »

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναστάτωσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τους διαχρονικούς δεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο, με την Αθήνα να στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης της ορθόδοξης χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των ιστορικών προνομίων του Πατριαρχείου, οι πρόσφατες επαφές με την αμερικανική ηγεσία, καθώς και η υπογραφή μνημονίου για τη διάσωση των ιερών κειμηλίων.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι, Μακαριώτατε, στην Αθήνα, μετά την επίσκεψη την οποία σας είχα κάνει στην Ιερουσαλήμ.

Μας επισκέπτεστε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γι’ αυτό και θεωρώ τη συγκυρία της συνάντησής μας εξαιρετικά σημαντική.

Ενθυμούμαι πάντα ότι στη σημαία του Πατριαρχείου υπάρχουν τα δύο ελληνικά γράμματα «Φ» και «Τ», «φύλακες του τάφου», κάτι το οποίο υποδηλώνει την ιστορικότητα του γένους, αλλά και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία η Ελληνική Πολιτεία αποδίδει στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και βέβαια τον ρόλο που παίζουν και τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία -προεξέχουσας, βέβαια, της μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης- για την ενότητα του ελληνικού ορθόδοξου κόσμου.

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Ξέρω ότι και εσείς, όπως και εγώ, νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου status quo των Αγίων Τόπων, όπως νοιαζόμαστε και για την προστασία όλων των χριστιανικών ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζονται μέσα από αυτή την πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή την οποία καλούμαστε πολλοί να διαχειριστούμε.

Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.

Τέλος, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, Μακαριώτατε, για τη σημαντική συμφωνία την οποία υπογράψατε με το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία αποδεικνύει και έμπρακτα τη βούληση της Ελληνικής Πολιτείας για την προστασία των κειμηλίων σας και αυτού του ανεκτίμητου πολιτιστικού θησαυρού τον οποίον διαχειρίζεστε και ο οποίος πρέπει να προφυλαχθεί, να διαφυλαχθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενεές ατόφιος.

Και πάλι, λοιπόν, σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας εύχομαι καλή δύναμη στα δύσκολα καθήκοντά σας αυτή την ταραγμένη εποχή την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄: «Σας ευχαριστούμε θερμώς, κ. Πρωθυπουργέ, για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε, παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι’ αυτή τη συνάντηση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τις σχέσεις του Πατριαρχείου με τη φιλτάτη πατρίδα, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο στον οποίο ζούμε και κινούμεθα, για τους Αγίους Τόπους και ειδικότερα για την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι το σημείο αναφοράς όλου του κόσμου.

Το δε Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ουσιαστικά είναι η ενσάρκωσις της ιεράς ιστορίας των Ιεροσολύμων. Και φυσικά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αυτό το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ή καλύτερα να πούμε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα του ευσεβούς γένους των Ρωμαίων, το οποίο ευσεβές γένος των Ρωμαίων είχε αυτή τη μεγάλη τιμή από τη Θεία Πρόνοια να αναστήσει τον Πανάγιο Τάφο.

Και όπως γνωρίζετε, στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει μια επιγραφή η οποία λέει: «Οι αναστήσαντές με», το βασιλικό και αυτοκρατορικό γένος των Ρωμαίων.

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε, αλλά και για τον χρόνο τον οποίο διαθέσατε γι’ αυτή τη συνάντηση.

Και, όπως είπατε, χαιρόμεθα διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας και υμών προσωπικώς για την παρουσία και τη διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών.

Ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και το State Department και τον ίδιο τον Πρόεδρο, τον κ. Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε, στη συνάντηση, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, εις τη διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, εννοούμε και του προσκυνηματικού καθεστώτος, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών εις τη Μέση Ανατολή.

Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Σας μεταφέρουμε και τους χαιρετισμούς του Προέδρου κ. Τραμπ, ο οποίος, νομίζω, έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χώρο.

Τέλος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το μνημόνιο αυτό, το οποίο υπογράψαμε με την κα Μενδώνη. Όντως είναι μια ιστορική στιγμή για το Πατριαρχείο και, όπως είπατε, αυτό αποδεικνύει εμπράκτως τη σχέση του Πατριαρχείου με την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν και παραμένει η τροφός μητέρα όλων των κληρικών που υπηρετούν στη διασπορά, αλλά και ιδιαιτέρως εις το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σας μεταφέρουμε τις ευλογίες της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ αλλά και της αγιοταφιτικής αδελφότητας».