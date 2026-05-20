Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά»

Τι συζητήθηκε στη μηνιαία συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα | EUROKINISSI
Το πρωί της Τετάρτης (20/5) έλαβε χώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντησεών τους. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Τασούλα σημείωσε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση - έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας

Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά – η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος – κάθε μήνας μετράει – απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.

Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης – παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής – τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. 
 

