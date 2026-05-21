Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εμπλακεί στο Ορμούζ, αν προκύψει ανάγκη»

Μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Gideon Rachman, Chief Foreign Affairs Commentator των «Financial Times», στο podcast «The Rachman Review».

Στη συζήτησή του ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για το μείζον γεωπολιτικά ζητήματα των ημερών μας. τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις για τις συνθήκες εμπλοκής της Ελλάδας.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε αρκετά. Εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ορατό μέλλον θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης».

Μητσοτάκης για ράλι τιμών: «Να προετοιμαστούμε για το χειρότερο δυνατό»

«Και αυτό θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε κατά κάποιον τρόπο τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Είναι ένα ζήτημα που έχω θέσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μολονότι δεν θέλω κατ’ ανάγκην να προβλέψω το χειρότερο δυνατό σενάριο, πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για μια αρνητική εξέλιξη.

Το βλέπουμε ως πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε. Ασφαλώς αυτό είναι σημαντικό, διότι για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το κόστος ζωής πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αξιοποιούμε όποιο δημοσιονομικό περιθώριο διαθέτουμε. Έχουμε επιτύχει πολύ εντυπωσιακό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, οπότε διαθέτουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Αξιοποιούμε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό».

Οι «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα

Σχετικά με τη γεωπολιτική χρησιμότητα του ναυτικού στόλου της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Αντιπροσωπεύουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε παρουσία και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Επιχείρηση ASPIDES, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, υπό ελληνική ηγεσία. Δυστυχώς, πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση.

Έτσι, όταν υποστηρίζουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ενεργή στον Κόλπο, σε μια εποχή που είναι επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη να οικοδομήσει στρατηγική εταιρική σχέση με τις χώρες του Κόλπου.

Πρόκειται για επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής. Κύριος στόχος της ήταν η προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι. Τα πλοία μας, για παράδειγμα, έχουν εμπλακεί και κατορθώσει να καταρρίψουν drone των Χούθι, χρησιμοποιώντας τα ελληνικής κατασκευής συστήματα κατά drones».

Μητσοτάκης: «Αν προκύψει ανάγκη θα εμπλακούμε στο Ορμούζ»

Ο δημοσιογράφος των FT στη συνέχεια επιχείρησε να συνδέσει αυτές τις επεμβάσεις με ενδεχόμενη μελλοντική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ, με τον κ. Μητσοτάκη να εξηγεί πως «Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιχειρησιακό μοντέλο.

Ένα από τα θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν είναι η παράταση και η επέκταση της εντολής της επιχείρησης ASPIDES, ώστε να συμπεριλάβει και μια διαφορετική γεωγραφική περιοχή.

Ωστόσο, για να έχει νόημα αυτό, χρειαζόμαστε πρώτα μια λύση μέσω των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να προσκοδούμε ότι οποιοσδήποτε θα στείλει πλοία σε μια γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σχεδόν στρατιωτικής σύρραξης.

Επομένως, χρειαζόμαστε, πρώτα απ' όλα, μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Και μετά από αυτό, αν προκύψει ανάγκη για ειρηνευτική επιχείρηση, σίγουρα εμείς ως Ελλάδα θα ήμασταν πρόθυμοι να συμμετάσχουμε. Έχουμε το μοντέλο, το έχουμε κάνει ήδη, και θα ενθάρρυνα άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν σοβαρά την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή».

Σχετικά με το Ισραήλ, πάγιο στρατηγικό σύμμαχο της Αθήνας, ο Rachman αντιπαρέβαλλε την καταδικαστική στάση χωρών όπως η Ισπανία προς το σιωνιστικό καθεστώς, και πώς αυτές οι αντιθέσεις επηρεάζουν τον διευρωπαϊκό διάλογο.



Ο πρωθυπουργός απάντησε εκεί ότι «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο, ξέρετε, όταν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και δεν νιώθεις την ένταση όπως εμείς, να εξετάζεις ίσως την εξωτερική πολιτική μέσα από το πρίσμα της εσωτερικής πολιτικής.

Αυτό συμβαίνει, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, αλλά διαφωνούμε με σεβασμό με τον Pedro Sánchez όσον αφορά το Ισραήλ.

Μητσοτάκης: «Αν κερδίσω τις εκλογές, θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις»

Σχετικά με τα ελληνικά δημοσιονομικά και το όραμά του για τις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν το 2015 ή το 2019.

Αρκεί να κοιτάξετε τη συνολική δημοσιονομική μας επίδοση. Έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος μας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, με τον ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της ευρωζώνης, και συνεχίζει να κινείται καθοδικά.

Μέχρι το τέλος του 2026, δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, γιατί πάντα μας «στοίχειωνε» το χρέος μας και η αδυναμία μας να βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας.

Πιστεύω λοιπόν ότι, αν εξετάσουμε τη μακροοικονομική απόδοση της ελληνικής οικονομίας, βρισκόμαστε σαφώς σε καλή θέση.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά εκκρεμή ζητήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους Έλληνες. Εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού.

Σε ό,τι με αφορά, αν καταφέρω να κερδίσω την επόμενη θητεία, η πραγματική πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προς την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Να ολοκληρώσουμε ή να συνεχίσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ειδικά όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και να προετοιμάσουμε τη χώρα για τις μεγάλες τάσεις που θα μας επηρεάσουν όλους:

τις δημογραφικές αλλαγές, την ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης ως δύναμης που επιφέρει ανακατατάξεις, την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, που είναι επείγον ζήτημα. Επομένως, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε».