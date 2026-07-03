Μητσοτάκης: Συνολικό «reset» και βέλη κατά Τσίπρα και Αριστεράς με φόντο τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Με το πανελλήνιο ακόμα μουδιασμένο από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και μεσαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος παγωμένα από το τραγικό αποτέλεσμα των εμπρηστικών επιθέσεων, η ΝΔ εξέπεμψε με ένταση στη χθεσινή συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά της να υψώσει τοίχο απέναντι στους τρομοκράτες.

Το μείζον είναι η σύλληψη των δραστών ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εξίσου κρίσιμο για την κυβέρνηση όμως και για τον Πρωθυπουργό είναι να τραβήξουν πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις μία ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με τέτοιες συμπεριφορές, καταδικάζοντάς τις πλήρως στην πράξη χωρίς αστερίσκους.

Να υπάρξει ένα «συνολικότερο reset» όπως το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο liberal.gr, επικρίνοντας κυρίως τα κόμματα της αριστεράς.

«Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Αφήνει, δε, αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ότι «οι μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν».

Ο Πρωθυπουργός στηλίτευσε πολιτικούς χώρους της αριστεράς που έχουν δικαιολογήσει στο παρελθόν πράξεις βίας υπό το μανδύα της «παρέμβασης», ενώ χάραξε τη δική του κόκκινη γραμμή απέναντι στον πολιτικό διάλογο με εκφράσεις που με τον τρόπο τους «οπλίζουν» τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.

«Όταν κατηγορούμαστε συλλήβδην ως "δολοφόνοι", όταν παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως "δολοφόνος", τότε καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορεί αυτή η χρήση των λέξεων να οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις βίας», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη «κανονικές τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές», αποδίδοντας το μένος των δραστών στην προσπάθεια της κυβέρνησης για να πάψει να αποτελεί το ΑΠΘ άντρο παραβατικών συμπεριφορών και την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού.

Ο Πρωθυπουργός στην ουσία επιχειρεί να θέσει τους πάντες προ των ευθυνών τους, να καταδείξει τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τοξικότητα, να υπενθυμίσει τη στάση κομμάτων της αριστεράς απέναντι σε τέτοια φαινόμενα αλλά και να επισημάνει τη στοχοποίηση της ΝΔ από δυνάμεις της άκρας αριστεράς.

Όπως το περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες» γιατί «ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη βία» κανονικοποιώντας τη ή κατηγοριοποιώντας τη σε επίπεδα.