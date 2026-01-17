Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε το πρωί στο Μαρούσι, όπου συνομίλησε με πολίτες.

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, τόνισε κατά τις επαφές του.

Σε μία από τις εικόνες από την επίσκεψή του στο σημείο, ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε να κρατά μία φωτογραφία των γονιών του, Κωνστανίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη, που - προφανώς - του έδωσε κάποιος παριστάμενος.

Η φωτογραφία των γονιών του Κυριάκου Μητσοτάκη | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Κατά την παρουσία του στην περιοχή ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική» τόνισε, επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κάσσανδρες.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες» τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαρούσι | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση».

«Είμαι 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΔ. Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα» υπογράμμισε.