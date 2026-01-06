Μητσοτάκης: Υποστηρίζουμε πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία - Η στάση για το ουκρανικό

Ενώ έχει μεταβεί στο Παρίσι για τη συνάντηση κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων, με αντικείμενο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία για την προστασία της Γροιλανδίας από τα «νύχια» του Ντόναλντ Τραμπ.
«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», έγραψε στο Twitter.
Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός σήμερα (6/1) συμμετέχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στη γαλική πρωτεύουσα. Επανέλαβε από εκεί την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Μητσοτάκης: Η στάση του για το ουκρανικό
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.
Διαβάστε ακόμα: «Happy Epiphany»: Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνια
Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο Πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους,εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.
Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.
Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.
Επανέλαβε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η Ε.Ε. να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
- Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Η διαλυμένη οικογένεια και οι τραγικές συνθήκες του 15χρονου φονιά
- Στο έλεος του πολικού χιονιά η Ευρώπη: Οι χώρες που «παρέλυσαν» από την κακοκαιρία
- Ο άνθρωπος που έβγαλε 400.000 ευρώ από την απαγωγή Μαδούρο με το τέλειο στοίχημα
- Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση κόμματος - «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.