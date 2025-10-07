Μπακογιάννη για Τσίπρα: «Οι φουκαράδες αριστεροί ελπίζουν να βρουν αρχηγό»

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ την Τρίτη (7/10), η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Αναφερόμενη στην αποχώρηση Τσίπρα, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη: «Δεν νομίζω πως εξεπλάγη κανείς. Εκτιμώ ότι ο κ. Τσίπρας επιδιώκει ένα αρχηγικό κόμμα, έχει κουραστεί από τις συλλογικές διαδικασίες και δηλώνει ξεκάθαρα πως θέλει να πορευτεί μόνο με ανθρώπους που του ταιριάζουν. Όμως δεν έρχεται “αμόλυντος” – έχει πολιτικό παρελθόν και οφείλει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως γιατί συνεργάστηκε με τον Πάνο Καμμένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι ένα βιβλίο δεν αρκεί για να δοθούν απαντήσεις στα μεγάλα λάθη που, όπως είπε, ακόμα και σήμερα κοστίζουν στη χώρα, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρήσει σε ξεκάθαρη αυτοκριτική.

Για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, ανέφερε: «Η Αριστερά θα προσπαθήσει να ανασυνταχθεί – αυτό περιμένουν οι απλοί αριστεροί ψηφοφόροι. H αριστερά θα κάνει μια προσπάθεια να την μαζέψει και αυτό ελπίζουν και οι φουκαράδες οι αριστεροί να ξαναμαζέψουν, να βρουν έναν αρχηγό, να διώξουν κάποια στελέχη. Μπας και μπορέσουν κάτι να κάνουν», πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμα: Πίσω από τις λέξεις, αυτό εύχεται ο Αλέξης

Σε ερώτηση για το ποιον ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερο μια νέα πολιτική κίνηση του Τσίπρα, απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που θα ανησυχήσει περισσότερο. Εκτιμώ ότι ο Τσίπρας θα προκαλέσει απώλειες στο ΠΑΣΟΚ, όχι σε εμάς».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον χώρο του κέντρου, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ έχει απώλειες αλλά και τη δυνατότητα να τις ανακτήσει:

«Αυτός ο κόσμος δεν κερδίζεται με παροχές, αλλά με αξιοπιστία. Αν αποδείξουμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις – όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η αλλαγή στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών – μπορούμε να τον κερδίσουμε ξανά».

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τη στάση της κυβέρνησης, η κα Μπακογιάννη υπογράμμισε τη λεπτή σχέση μεταξύ κυβέρνησης και Δικαιοσύνης: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, γιατί κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε εις βάρος της. Η Δικαιοσύνη έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να προχωρήσει η δίκη και στην ικανοποίηση του αιτήματος. Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μη θέλησε να ικανοποιηθεί το αίτημα Ρούτσι – απλώς δεν ήταν στην ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας».

Σχολίασε, επίσης, τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι εύκολο να είσαι κυβερνητικός βουλευτής και να πας μαζί της στον κ. Ρούτσι. Η ίδια επιθυμεί την καθυστέρηση της δίκης, γιατί σήμερα η δικογραφία είναι απόρρητη. Αν ξεκινήσει η δίκη, όλα γίνονται δημόσια και θα υπάρξουν απαντήσεις και συγκρούσεις. Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει συμφέρον να καθυστερήσει η διαδικασία», κατήγγειλε.

Σχετικά με τα σενάρια ίδρυσης νέων κομμάτων από τον Αντώνη Σαμαρά ή τη Μαρία Καρυστιανού, η βουλευτής της ΝΔ απάντησε: «Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να κάνω την Πυθία. Όποιος θέλει να φτιάξει κόμμα, το φτιάχνει. Ο κόσμος, όμως, δεν ενδιαφέρεται για τα προσωπικά σχέδια του καθενός. Θέλει λύσεις στα προβλήματά του».

Αναφερόμενη στις σχέσεις με την Τουρκία, σημείωσε πως είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν:

«Χρειάζονται καθαρές κουβέντες με την Τουρκία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές τις διαφωνίες», τόνισε.

Τέλος, για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ανέφερε: «Στην Κύπρο υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που πιέζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Παρόλα αυτά, εκείνος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει το έργο. Πιστεύω πως τελικά το καλώδιο θα γίνει».