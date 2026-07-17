Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος κατά της Δικαιοσύνης για μια ακόμα καταδίκη του για επιθέσεις, συκοφαντίες και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος πολιτών και εκπροσώπων φορέων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του όπως μεταδίδει το gegonota.news, καταγγέλλει πως η Δικαιοσύνη τον φιμώνει, επιμένοντας πως θα συνεχίσει έχοντας στο πλευρό του όσους τον τίμησαν τρεις διαδοχικές φορές με την ψήφο τους.

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Με αφορμή την καταδίκη του και σε δεύτερο βαθμό, για τις συκοφαντίες εις βάρος των Στέλιου Λημνιού και Μάρκου Βαξεβανόπουλου, πετά βέλη και προς την σύνήγορό τους Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Κωσταντοπούλου που δεν πρέπει να λησμονεί πως πέτυχε την οριακή είσοδό της στη Βουλή, χάρις στα τερτίπια του εκλογικού Νόμου που ο άλλοτε ηγέτης, που προσκυνούσε και τώρα καθυβρίζει, έφερε. Αν ποτέ ο ήλιος ανατείλει από τη… δύση και το φαινόμενο Ζωή κυβερνήσει τη χώρα, ας καταργήσει τις εκλογές και ας διορίζει όποιους της είναι αρεστοί» είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου:

«Αποκαλυπτικοί των προθέσεων και της στρεβλής και επικίνδυνης αντίληψης που έχουν για το Δίκαιο και τη Δημοκρατία είναι οι πανηγυρισμοί της Ζωής Κωνσταντοπούλου (χάριν συντομίας Κω/λου) και των ακολούθων της για την σε βάρος μου απόφαση του Εφετείου Πλημμελημάτων, η οποία στην ουσία είναι μια απόφαση περιορισμού έκφρασης της ελεύθερης έκφρασης λόγου και της διατύπωσης γνώμης και πολιτικής κριτικής.

Αν και δυστυχώς είναι προφανής η σύμπραξη, στην επικίνδυνη και εκτός δημοκρατικών πλαισίων αυτή μεθόδευση, και λειτουργών της Δικαιοσύνης, που επηρεάζονται από μια θηριώδη προπαγανδιστική μηχανή, δεν πρόκειται να καμφθώ και να σιωπήσω, αλλά θα συνεχίσω να απευθύνομαι στους συμπολίτες μου με τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Όπως και στο παρελθόν έχω σημειώσει όλοι εμείς οι πολίτες έχουμε εναποθέσει τις τελευταίες ελπίδες μας στη Δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς με την πρακτική λειτουργών της, που φαίνεται πως υποκύπτουν σε πιέσεις και μηχανισμούς, μας απογοητεύει.

Ελπίζουμε στο γεγονός της παρουσίας δικαστών με ήθος, αξία και ακεραιότητα, που θα απονέμουν Δικαιοσύνη κρίνοντας ανεπηρέαστοι και με κριτήρια αντικειμενικά, με διαφάνεια και χωρίς σκοπιμότητες.

Οσον αφορά στο αγωνιώδες ερώτημα της Ζωής Κω/λου «πως είναι δυνατόν να είμαι Δήμαρχος του Βόλου» την ενημερώνω ότι είμαι Δήμαρχος χάρις στην εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού του Βόλου, που με τίμησε τρεις διαδοχικές φορές με την ψήφο του επειδή δεν ανήκω στη συνομοταξία των ασυνάρτητων, ανερμάτιστων και λαϊκιστών πολιτικάντηδων, της οποίας επιφανές μέλος είναι η Κω/λου.

Η Κω/λου, που δεν πρέπει να λησμονεί πως πέτυχε την οριακή είσοδό της στη Βουλή, χάρις στα τερτίπια του εκλογικού Νόμου που ο άλλοτε ηγέτης, που προσκυνούσε και τώρα καθυβρίζει, έφερε.»

Αν ποτέ ο ήλιος ανατείλει από τη… δύση και το φαινόμενο Ζωή κυβερνήσει τη χώρα, ας καταργήσει τις εκλογές και ας διορίζει όποιους της είναι αρεστοί. Το έχει κάνει άλλωστε με τα ψηφοδέλτια του κομματικού της μορφώματος. Προς το παρόν, ωστόσο, επειδή ακόμα έχουμε Δημοκρατία, στην οποία φαίνεται πως είναι αλλεργική, οφείλει να σέβεται και να αποδέχεται την ετυμηγορία του λαού. Οσο κι αν στις κρίσεις μεγαλομανίας που παθαίνει της είναι εξαιρετικά δύσκολο…