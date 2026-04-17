Μυλωνάκης: Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι επισκέψεις στελεχών της ΝΔ - Στον Ευαγγελισμό Κεραμέως, Βολουδάκη, Πέτσας

Τρίτη μέρα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν και σήμερα το παρών (17/4) προκειμένου να ενημερωθούν για την καστάσταση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι σε σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, μεταξύ άλλων, στον «Ευαγγελισμό» σήμερα βρέθηκαν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο Στέλιος Πέτσας.
