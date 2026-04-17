Μενού

Μυλωνάκης: Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι επισκέψεις στελεχών της ΝΔ - Στον Ευαγγελισμό Κεραμέως, Βολουδάκη, Πέτσας

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα, οι επισκέψεις βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Reader symbol
Newsroom
Στέλιος Πέτσας
Ο Στέλιος Πέτσας στον Ευαγγελισμό για τον Γιώργο Μυλωνάκη | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τρίτη μέρα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν και σήμερα το παρών (17/4) προκειμένου να ενημερωθούν για την καστάσταση της υγείας του

Υπενθυμίζεται ότι, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι σε σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, μεταξύ άλλων, στον «Ευαγγελισμό» σήμερα βρέθηκαν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο Στέλιος Πέτσας.

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ