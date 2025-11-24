Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των ΜΜΕ, που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα

«Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε δεν είναι η Ελλάδα των ολιγοπωλίων. Είναι η Ελλάδα που στηρίζει τον επαγγελματία, δίνει χώρο στη δημιουργία και επενδύει στις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις» και τόνισε πως για το ΠΑΣΟΚ «υπάρχει μια απλή, αλλά αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου δεν υπάρχει».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε «απέναντι στη λογική που βλέπουμε συχνά να εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -τη λογική, ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», όπως ανέφερε, ένα επεξεργασμένο σχέδιο, που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει:

• 120 δόσεις για όλους και για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

• Ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και τις υποχρεώσεις της.

• Μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

• Αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

• Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

«Αυτές οι πολιτικές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο ο επαγγελματίας δεν θα αισθάνεται μόνος, αλλά θα έχει δίπλα του την Πολιτεία. Μια Πολιτεία η οποία αντιλαμβάνεται πως η ανάπτυξη δεν χτίζεται με ανισότητες, αλλά με ευκαιρίες και ίσους κανόνες για μικρούς και μεγάλους,» τόνισε επισημαίνοντας παράλληλα τον ενεργό ρόλο των Επιμελητηρίων ειδικά σήμερα σε μια εποχή μεγάλων μεταβολών , τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών. «Χρειαζόμαστε Επιμελητήρια ενεργά, εξωστρεφή, καινοτόμα· Επιμελητήρια που διαμορφώνουν προτάσεις, υπερασπίζονται τα μέλη τους και συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο για την ανάπτυξη.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών το έκανε για 100 χρόνια. Και είμαι βέβαιος ότι, με την ίδια συνέπεια, θα το κάνει και στον επόμενο αιώνα», ανέφερε.

Εκθείασε τη συμβολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην ελληνική οικονομία, επί έναν αιώνα όπου στηρίζει τον επαγγελματία, τον αυτοαπασχολούμενο και τη μικρομεσαία επιχείρηση.

«Πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πραγματικής οικονομίας. Που δουλεύουν, επενδύουν, δημιουργούν και στηρίζουν τη γενικότερη ανάπτυξη του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.