ΝΔ: Στην τελική ευθεία για τα ψηφοδέλτια και το σχέδιο της ΔΕΘ - Η στρατηγική απέναντι σε Τσίπρα και Σαμαρά

Το «παζλ» των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνουν σταδιακά οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Την επόμενη εβδομάδα - εκτός απροόπτου- αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου 100 νέοι υποψήφιοι μεταξύ των οποίων αρκετοί αυτοδιοικητικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να παραιτηθούν έως το τέλος του μήνα, προκειμένου η εκλογική μάχη να είναι επί ίσοις όροις. Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι συζητήσεις και με «λαμπερά» ονόματα.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδείες και την παρουσία σε σημαντικά έργα υποδομής, αναδεικνύοντας τη συνέπεια της κυβέρνησης στις δεσμεύσεις της και την προσήλωσή της στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Χθες βρέθηκε στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο το οποίο εκτιμάται ότι θα βελτιώσει ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή ενισχύοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

Παράλληλα, προετοιμάζεται πυρετωδώς και το πρωθυπουργικό «καλάθι» της ΔΕΘ, το οποίο δίνει την ευκαιρία στο Μέγαρο Μαξίμου να αναδείξει και τις διαχωριστικές γραμμές με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και δη με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ που διατείνονται ότι στοχεύουν στην πολιτική αλλαγή και τη νίκη στις εκλογές.

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«Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο δεν θα αφορούν μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά και την επόμενη τετραετία. Έχω την ευθύνη για τον συντονισμό της ατζέντας για το 2030 της Νέας Δημοκρατίας και ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να διαμορφώσουμε σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις, με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές. Προτάσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα κοροϊδεύουν τους πολίτες», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στον Alpha radio, καρφώνοντας τον κ. Τσίπρα ότι «επανέρχεται ίδιος» και το ΠΑΣΟΚ ότι «παριστάνει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα πάντως και η εδραίωση του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση συμβάλλει στη συσπείρωση των δυνάμεων της ΝΔ.

Ενώ οι επιθέσεις του στην κυβέρνηση προσφέρουν τη δυνατότητα για αντεπιθέσεις που συνδράμουν στην επιχείρηση αποδόμησής του μέσω της υπενθύμισης των πεπραγμένων του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέστρεψε χθες τα πυρά περί «εθνικής ήττας» στην περίπτωση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σχολιάζοντας αιχμηρά πως «η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5χρόνια του κυρίου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα: τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ».

Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Σαμαρά

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκεται και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ώστε εάν το εγχείρημα πάρει σάρκα και οστά τους επόμενους μήνες να έχουν έτοιμη μια πιο συνεκτική στρατηγική αντιμετώπισής του. Σε κάθε περίπτωση εάν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει η ΝΔ θα τον αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο. Γι’ αυτό και προκάλεσε αίσθηση η χθεσινή αναφορά του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για δυνητική μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο λαός το υποδείξει και υπό τον όρο ότι δεν θα είναι άλλος πρωθυπουργός αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν στο στόχο της αυτοδυναμίας ως εθνική ανάγκη και συνώνυμο της πολιτικής σταθερότητας και της προόδου. Και τα διλήμματα είναι βέβαιο ότι θα τεθούν με μεγαλύτερη ένταση από τον Σεπτέμβριο και μετά.