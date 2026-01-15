Νέα Αριστερά για επίθεση σε Πέτη Πέρκα: «Σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κύριο Κυρανάκη»

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε (15/1) για την σημερινή επίθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Πέτη Πέρκα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, σε συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υουργείου στη Βουλή δήλωσε απευθυνόμενος στη βουλεύτρια «Μην φωνάζετε, δεν είστε στην κουζίνα σας», για το οποίο ωστόσο ζήτησε συγγνώμη και καταγράφηκε στα πρακτικά της Βουλής.

«Προκλητικό» χαρακτήρισε η Νέα Αριστερά τον κύριο Κυρανάκη σε μια ανακοίνωση που αναφέρει: «Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι. Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς για τη σεξιστική επίθεση Κυρανάκη προς την βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα



Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κύριο Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.

Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι».



