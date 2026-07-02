Νέα Δημοκρατία: «Δεν σας φοβόμαστε» - Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, καλώντας σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο μαζί με την ΟΝΝΕΔ.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται:

«"Δεν σας φοβόμαστε" - Κάλεσμα της ΝΔ απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 19:00 έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας.

Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία.

Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε».