Νέα πυρά Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη ΝΔ;»

Με φόντο το ζήτημα των υποκλοπών μίλησε από το βήμα της Βουλής, ο Αντώνης Σαμαράς ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκερκιμένα, ανέφερε: «Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο - στον κόσμο - που δεν θα κινούσε γη και ουρανό για να μάθει τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους Εθνικής Ασφαλείας; Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό;

Και όμως υπάρχει και είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδυκνείεται ότι τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνό του στις 3:00 το πρωί (για τον Φραπέ και τον Χασάπη). Οτι δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν εκεί θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα τραγική κυβερνητική αποτυχία του υπέροχου, αποτελεσματικού, αλάνθαστου, πάντοτε απιτελικού κράτους.

Προσέξτε δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό.

Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους τέσσερις ιδιότες δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος;

Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου, η εταιρεία του, που διέθετε το predator, ότι συναλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις. Μια στο τόσο να έχει δίκλιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος; Γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα;

Και αν το κράτος, για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει; Μετά τα στοιχεία της δίκης; Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση, που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιότες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας. Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκλιση Εθνικής Ασφάλειας».

Σαμαράς: «Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη Νέα Δημοκρατία;»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αντώνης Σαμαράς, άσκησε ακόμη πιο έντονη κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ: «Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης; Είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος απ' τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως κι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Πολύ καλά έκανα από την πλευρά του», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε«Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να 'ναι. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τη δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα».

Σαμαράς σε Μητσοτάκη: «Δεν είστε ηγεμόνας, κυβερνήτης της χώρας, είστε πρωθυπουργός»

Τέλος, τα βέλη του έστρεψε στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας: «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.