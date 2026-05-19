Η αδιαφορία της Καρυστιανού αν τη λένε ρωσόφιλη, οι φήμες για Σαμαρά και ο Τσίπρας χωρίς καρέκλες

Σε πολύ καλή διάθεση είναι η Μαρία Καρυστιανού, μου λένε άνθρωποι που μιλάνε μαζί της, καθώς αισθάνεται πολύ δημιουργικά με την προοπτική δημιουργίας του νέου κόμματος που θα ανακοινώσει το απόγευμα της Πέμπτης από την πλατεία Αριστοτέλους, μπροστά από τον ιστορικό κινηματογράφο Ολύμπιον. Η ίδια αδιαφορεί αν λένε ότι το κόμμα της είναι ρωσόφιλο ή ρωσοκίνητο, καθώς θεωρεί ότι τίποτα τέτοιο δε συμβαίνει, αλλά δεν πρόκειται να μπήκε στη διαδικασία των απαντήσεων άμεσα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι δεν θα χρειαστεί να απαντήσει για την υφή των συνεργατών της προοδευτικά.

Η παρουσίαση του Τσίπρα χωρίς ταξιθεσία

Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη είναι δεδομένο ότι επιτάχυνε τον βηματισμό του, από τη στιγμή που είδε ότι και η Καρυστιανου μπαίνει στην κονίστρα. Την παρουσίαση θα κάνει ο ίδιος την επόμενη Τρίτη, να έχει περάσει και το φάινάλ-φόρ του μπάσκετ, αργά το απόγευμα προς βραδάκι της Τρίτης 26/05 σε ανοιχτό σημείο στο Θησείο, όπου δεν θα υπάρχουν καρέκλες και ταξιθεσία, αλλά το σκηνικό θα παραπέμπει σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ο Σαμαράς και οι φήμες

Μένω στο πεδίο των νέων κομμάτων καθώς, μπορεί να λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του και ότι ψάχνει ακόμα και για γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, αυτό όμως δεν ισχύει απολύτως. Αυτό που είμαι σε θέση να ξέρω είναι ότι, αν αναλάμβανε κάποια πρωτοβουλία προσέγγισης ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα το σκεφτόταν. Δεν βλέπω πάντως τον Μητσοτάκη διαθέσιμο με τα δεδομένα που διαμορφώνονται από την κυριακάτικη ομιλία του στο συνέδριο, όπου είπε ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες.

Μετά του Αγίου Πνεύματος ο γραμματέας της ΝΔ

Η εκκρεμότητα που έχει μείνει είναι αυτή του νέου γραμματέα και πρέπει να σας πω ότι μου λένε πως ο Μητσοτάκης κάνει γενικώς δεύτερες σκέψεις. Ενώ φαινόταν ότι η περίπτωση του Γιώργου Στύλιου προκρίνεται, ο Μητσοτάκης ξανακοιτάζει τις εναλλακτικές του-ακόμα και το αν θα είναι βουλευτής ο γραμματέας. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα αποφασίσει, καθώς η Πολιτική Επιτροπή που θα "βγάλει" γραμματέα θα συγκληθεί μετά του Αγίου Πνεύματος.