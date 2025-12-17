Νέα ένταση σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα τη σύντομη διακοπή της συνεδρίασης.
Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα, ότι το Μέγαρο Μαξίμου «παρακολουθούσε τηλέφωνα», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Διαβάστε ακόμα: «Είναι άθλιο αυτό που κάνεις»: Έκλεισε το τηλέφωνο στον αέρα του Mega η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Την ώρα που κατέθετε ως μάρτυρας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την καταγγελία αξιόποινη και να ζητά από τον βουλευτή να ανακαλέσει.
Στη σύγκρουση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας για απειλές και επιτιθέμενη στην προεδρεύουσα της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.
Η αντιπαράθεση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Συρεγγέλα κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και συκοφαντίας, οδηγώντας τελικά την προεδρεύουσα στη διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.
Ακολούθησε ο διάλογος:
Συρεγγέλα: Κύριε Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε.
Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα.
Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε εμμονή μαζί μου, μην μιλάτε πάλι πάνω στους άλλους.
Κωνσταντοπούλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.
Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κα Κωνσταντοπούλου
