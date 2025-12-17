Νέα ένταση σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα τη σύντομη διακοπή της συνεδρίασης.

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα, ότι το Μέγαρο Μαξίμου «παρακολουθούσε τηλέφωνα», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Την ώρα που κατέθετε ως μάρτυρας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την καταγγελία αξιόποινη και να ζητά από τον βουλευτή να ανακαλέσει.

Στη σύγκρουση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας για απειλές και επιτιθέμενη στην προεδρεύουσα της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Συρεγγέλα κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και συκοφαντίας, οδηγώντας τελικά την προεδρεύουσα στη διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Ακολούθησε ο διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε.

Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα.

Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε εμμονή μαζί μου, μην μιλάτε πάλι πάνω στους άλλους.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.

Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κα Κωνσταντοπούλου