Νέο TikTok του Ανδρουλάκη για το Μουντιάλ: Η πρώτη του ανάμνηση από το Παγκόσμιο του '86

Μετά την επιτυχία του χθεσινού του TikTok για το Μουντιάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ακόμα ένα σύντομο βίντεο, όπου αυτή τη φορά μοιράστηκε την πρώτη ανάμνηση που έχει από τη διοργάνωση.
«Μεξικό το '86, καφενείο Ψυχρό, το χέρι του θεού, ημιτελικός Αργεντινή - Αγγλία». Φυσικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν στην «αθάνατη» φάση του Μαραντόνα, ο οποίος είχε βάλει λίγη «αντίσταση» με το χέρι του, για να περάσει τη μπάλα πάνω από τον Πίτερ Σίλτον και να εξασφαλίσει τη νίκη.
Το 2005, ο Μαραντόνα παραδέχτηκε στην αργεντίνικη τηλεοπτική εκπομπή La Noche del 10 ότι είχε σκοράρει με το χέρι του. Αρκετά παγκόσμια μέσα ενημέρωσης την κάλυψαν, ενώ ο Σίλτον απέρριψε τη συγγνώμη, λέγοντας ότι ήταν πολύ αργά.
Όσο για το φετινό Μουντιάλ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι περισσότερο του έμεινε ο εμβληματικός «κωπηλατικός» πανηγυρισμός των Νορβηγών.
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