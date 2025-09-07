Νέοι, πολύτεκνοι οι «κερδισμένοι» από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Το «αίνιγμα» Άνοιξη 2026

Σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από το νέο έτος, περίπου 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2025), φέρνει μικρότερη παρακράτηση φόρου.

Κερδισμένοι, κατά περιπτώσεις, από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι νέοι, οι οικογένειες με παιδιά και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος από το πακέτο του 1,6 δισ. ευρώ.

Μικρότερα, ωστόσο σημαντικά, είναι και τα οφέλη για περίπου 670.000 συνταξιούχους από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και για τους ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα με την εισαγωγή ενός ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης του εισοδήματος τους.

Ποιοι «κερδίζουν» από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Συγκεκριμένα, μείωση φόρων θα «δουν» νέοι έως 30 ετών, με πολύ μειωμένο ή καθόλου φόρο, οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, όπου ο φόρος θα είναι μηδενικός, κοινώς θα «γλιτώνουν» φόρο έως 2.100 ευρώ τον χρόνο.

Αντίστοιχα, οι νέοι 25 έως 30 ετών, με τον μηδενικό φόρο, γλιτώνουν 1.300 ευρώ τον χρόνο, ενώ όλοι όσοι έχουν τέσσερα παιδιά, δικαιούνται αφορολόγητο 20.000 ευρώ ο καθένας.

Σε ό,τι αφορά τους «κερδισμένους», στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται κάτοικοι και επαγγελματίες στα χωριά με έως 1.500 κατοίκους, οι οποίοι «γλιτώνουν» μισό ΕΝΦΙΑ και μισό «τεκμήριο». Αντίστοιχα, στα ακριτικά νησιά , ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%, άρα μειώνονται αντίστοιχα και οι τιμές.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε οριζόντια μείωση τεκμηρίων 30% για όλους, στις κατηγορίες των αυτοκινήτων και των ακινήτων, όπως και μείωση φόρων εισοδήματος 2 έως 5 μονάδες με έμφαση στη μεσαία τάξη. Τέλος, ανακοίνωσε μείωση 50% προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους το 2026, και η πλήρη κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027.

«Αινιγματικό», σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, θα αποτελέσουν οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη την Άνοιξη του 2026, όπου δεν αποκλείεται να δώσει ένα νέο πακέτο από τα φοροέσοδα στη μεσαία τάξη.

ΔΕΘ: «Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία» είπε ο Μητσοτάκης

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός απάντησε, μεταξύ άλλων, σε ερωτήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ελληνοτουρκικά, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, τα ξένα πανεπιστήμια και τις πανελλαδικές, το δυστύχημα στα Τέμπη, τα σενάρια για τη διαδοχή του στο κυβερνών κόμμα αλλά και την πιθανή επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα.

«Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντίθετηθέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.