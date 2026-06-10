Το τρίπτυχο Μητσοτάκη στην σημερινή του ομιλία στην Πειραιώς: Mηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες

Σε ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό με την ίδρυση ήδη δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά να έχει προαναγγείλει στην ουσία το δικό του, η σημερινή (10/06) εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ (17.30) συνιστά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ευκαιρία να αναδείξει τις διαχωριστικές γραμμές και να αναλύσει τη σημασία της σταθερότητας που εγγυάται η κυβερνώσα παράταξη σε ταραγμένους καιρούς.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα του κατά τη χθεσινή (09/06) συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ στο συνέδριο του Economist και του iefimerida, υπογραμμίζοντας ότι: «Στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Είναι αδιαπραγμάτευτο ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Μειώνουμε έτσι φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές». Σκιαγράφησε έτσι και ένα βασικό δίλημμα των εκλογών «σταθερότητα και πρόοδος ή επιστροφή στο παρελθόν».

Η σημερινή διαδικασία στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς αποτελεί επίσης ευκαιρία για μεγαλύτερη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και συσπείρωση. Με την ομιλία του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, θα περιγράψει τις προτεραιότητες με ορόσημο το 2030, θα αναφερθεί στο κυβερνητικό έργο και θα καλέσει τα στελέχη του κόμματος να μην επιτρέπουν να χάνονται στην καθημερινότητα οι κυβερνητικές πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και ισχυροποιούν το αποτύπωμα της χώρας διεθνώς.

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Σύμφωνα με συνεργάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει επίσης στον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας με αυτό τον τρόπο και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες», φωτογραφίζοντας και τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος προετοιμάζει τη δημιουργία νέου κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα τρίπτυχο προτεραιοτήτων του κυβερνητικού προγράμματος μετά τις εκλογές του 2027 και εφόσον οι πολίτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη ΝΔ. Πρώτος άξονας είναι η ευημερία με έμφαση στη σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, της μείωσης της ανεργίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερος άξονας, η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα με τη διαρκή αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και του γεωπολιτικού της ρόλου στην περιοχή και ειδική παράμετρο την εσωτερική ασφάλεια. Τρίτος άξονας, η «θεσμική αναγέννηση» που μεταφράζεται στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κράτους μέσω της ψηφιοποίησής του και τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.

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Η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού περνάει μέσα από περιοδείες μεικτών κλιμακίων, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος το Σάββατο (13/06) αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο, ενώ την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να επισκεφθεί κάποια περιοχή της Αττικής. Κρίσιμο στοίχημα για το κυβερνών κόμμα είναι η επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ αλλά έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων είτε επιλέγουν την αποχή.

Αυτό το στοίχημα θα κληθεί να φέρει εις πέρας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά και τη σημερινή τυπική εκλογή του στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη εγρήγορση και σχεδιάζοντας μπαράζ εξορμήσεων ανά την Ελλάδα. Ο ίδιος άλλωστε επελέγη από τον Πρωθυπουργό με το κριτήριο του προσώπου που όχι μόνο δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, αλλά έχει τις ικανότητες να αναλαμβάνει αποστολές υψηλής πίεσης και να τις εκπληρώνει με επιτυχία και αποτελέσματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών με τη συμμετοχή σημαντικών κυβερνητικών στελεχών την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα. Ενώ την προσεχή Δευτέρα ξεκινούν οι περιοδείες μεικτών κλιμακίων υπουργών και βουλευτών με αρχή νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.