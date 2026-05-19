Νίκος Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Άδωνι Γεωργιάδη εντός ημερών μετα τις κατηγορίες για «φαγοπότι»

Μέσα στην εβδομάδα που διερχόμαστε πρόκειται να καταθέσει μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη, για όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε συνεντεύξεις και αναρτήσεις του, για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο.

Το ΣΚΑΙ αναφέρει πως τη μήνυση προετοιμάζει το νομικό επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη «βλέπει» επιχείρηση αποπροσανατολισμού των πολιτών από σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Η κυβέρνηση των 12 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, των 8 δισ. ευρώ σε διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη και του 1,5 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαλεί τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μία απολύτως νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004, όταν ήταν 25 ετών, είναι σαφές ότι προσπαθούν να σπιλώσουν όποιον στέκεται όρθιος απέναντι στο καθεστώς» έχει πει σχετικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ανδρουλάκης: Ψαχουλεύει τα «άπλυτα» των γαλάζιων στελεχών

Την ίδια στιγμή, στο ΠΑΣΟΚ ξεψαχνίζουν τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν εξηγήσεις για την υπόθεση του ακινήτου του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη που βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ. Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, - αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 - όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.