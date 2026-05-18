Το υπ. Οικονομικών απαντά στις προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος: «Φωτοτυπία Τσίπρα»

Σκληρή κριτική στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος ασκούν από το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας λόγο για «ανέξοδες υποσχέσεις» και επαναφορά πολιτικών που, όπως υποστηρίζουν, επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έθεσαν σε δοκιμασία το τραπεζικό σύστημα. Όπως τονίζουν, δύο ημέρες μετά τις αντίστοιχες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει προτάσεις που, κατά την κυβέρνηση, αναπαράγουν «χρεοκοπημένες συνταγές του παρελθόντος».

Όπως αρχικά αναφέρει η ανακοίνωση: «μάχη για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις δίνουν το τελευταίο 48ωρο οι κύριοι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει, σχεδόν φωτοτυπικά, τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όριά του».

Κυβερνητικοί κύκλοι απορρίπτουν την πρόταση για επαναφορά πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν οδήγησε σε πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις και αβεβαιότητα, ενώ μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων απορρίφθηκε από τα δικαστήρια. Αντιπαραβάλλουν, δε, την ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και διευρυμένη κάλυψη για τη μεσαία τάξη.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση να αποκτά ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα δημιουργούσε κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών, υπονομεύοντας τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος και περιορίζοντας τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, χαρακτηρίζει προβληματική την πρόταση για περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τον θεσμό της εγγύησης και θα δυσχέραινε τη χορήγηση νέων δανείων. Υπογραμμίζει, πάντως, ότι και οι εγγυητές έχουν ήδη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Για την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι μια τέτοια ρύθμιση χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια θα ερχόταν σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφερεγγυότητας και τις προβλέψεις για τα δικαιώματα των πιστωτών στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης.

Σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μετακυλίει το κόστος τελικά στον φορολογούμενο, καθώς μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής με κρατικές εγγυήσεις. Όπως αναφέρει, η λύση που προωθεί η Πολιτεία προβλέπει σταθερές δόσεις, σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης.

Τέλος, όσον αφορά τις εξαγγελίες για αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων στους servicers, κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι ήδη εφαρμόζεται εποπτικό πλαίσιο μέσω του νόμου 5072/2023, με αρμόδιες αρχές την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ως ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ευάλωτων, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις, μακριά από τον λαϊκισμό.