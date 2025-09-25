Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε σήμερα (25/09) μεταξύ άλλων τις χθεσινές δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Διαμαντοπούλου σε χθεσινή εκδήλωση στο Κιλκίς υποστήριξε ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πρέπει να γίνει Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου» αλλά να πολεμήσει το θέμα των Τεμπών θεσμικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, φιλοξενήθηκε στο Open και στην εκπομπή «10 Παντού» και τοπoθετήθηκε για το γεγονός λέγοντας ότι «πρέπει να δείξουμε σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών».

«57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν, σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι περνάνε μία περιπέτεια στη ζωή τους.

Τον κόσμο που βγαίνει στο δρόμο για τα Τέμπη τον έχουμε αγκαλιάσει από τις θεσμικές μας πρωτοβουλίες. Όταν έχουμε κάνει δύο προανακριτικές, όταν έχουμε κάνει δύο προτάσεις δυσπιστίας. Όταν προσπαθούμε συνεχώς με τα εργαλεία που έχουμε προκειμένου να πέσει άπειρο φως. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί χωρίς να εργαλειοποιεί», δήλωσε.