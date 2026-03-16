Νίκος Δένδιας από Λονδίνο: «Το πιο πολύτιμο αγαθό η εθνική ασφάλεια για την κοινωνία»

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και πυραύλους.

Δένδιας: «Το πιο πολύτιμο αγαθό η εθνική ασφάλεια»

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «είχαμε προβεί σε μια ευρυγώνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας και η πραγματοποίησή της θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή, σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας. Το αγαθό της ασφάλειας που θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία θα είναι ίσως σε αυτή τη φάση το πιο απαραίτητο από ποτέ».

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερα από 100 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Στον κατάλογο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών τύπου MEKO, με συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων, καθώς και σειρά προγραμμάτων υποστήριξης αεροσκαφών μέσω συμβάσεων Follow On Support, μεταξύ των οποίων είναι και τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας και με ενημέρωση της Βουλής, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν πολλές τέτοιες συμβάσεις εντάσσονταν στις λειτουργικές δαπάνες «με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας».

Παράλληλα τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτυπώνουν την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «σε μια νέα εποχή», καθιστώντας τις ισχυρότερες στην ιστορία της χώρας.