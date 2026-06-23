Νίκος Χαρδαλιάς: Έγραψαν συνθήματα για τα Προσφυγικά έξω από το σπίτι του - «Άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών»

Στόχος αγνώστων έγινε το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 23:00.

Ομάδα ατόμων προσέγγισε την οικία του και προχώρησε σε παρέμβαση γράφοντας συνθήματα στον εξωτερικό χώρο. Συγκεκριμένα, ανέγραψαν το σύνθημα: «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά».

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, με αφορμή την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος μετά από περίπου 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Η ένταση γύρω από το ζήτημα των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας φαίνεται να έχει κλιμακωθεί, με αφορμή και την άρνηση του περιφερειάρχη Αττικής να προχωρήσει σε διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης καταδίκασε την πράξη. Στην ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους.