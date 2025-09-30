Νίκος Παππάς για επεισόδιο στο Κολωνάκι: «Ήρθε ένας άνδρας και μου κούνησε το κεφάλι»

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» για το επεισόδιο, που είχε σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου ένας άνδρας, άσχετος με την αρχική κατάσταση, τον προκάλεσε.

Ο Νίκος Παππάς, αρχικά, είπε πως η παρεξήγηση ήταν μεταξύ του ιδίου και μίας παρέας γυναικών, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο, τον σχολίαζαν. «Με σχολίασαν και κάποια στιγμή έτσι με σκουντάει η μία, και με ρωτάει "ποιο είναι το όνομά σου, γιατί προφανώς το συζητούσε με τις φίλες της"».

«Και δεν μου άρεσε η χειρονομία της και της λέω "για να σου πω το όνομά μου, πες μου τι ακριβώς θέλεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το διαχειρίζεσαι, κάπως με προσβάλλει"» απάντησε ο Νίκος Παππάς.

Τι είπε ο Νίκος Παππάς για το επεισόδιο στο Κολωνάκι

«Ήμασταν σε ένα εστιατόριο με την παρέα μου, μεγάλη παρέα, μεταξύ αυτών και η γυναίκα μου και κάποιες κοπελίτσες, οι οποίες κάτι σχολίασαν νωρίτερα, έβγαιναν από το μαγαζί, όπου μέσα γινόταν κάποιου είδους πάρτι και λογικό ήταν λίγο πιο χαρούμενες, πιο εξωστρεφείς, είχαν πιει και τα ποτά τους προφανώς, ήρθε έτσι λίγο με έναν άγαρμπο τρόπο. Με σχολίασαν και κάποια στιγμή έτσι με σκουντάει η μία, και με ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, γιατί προφανώς το συζητούσε με τις φίλες της. Και δεν μου άρεσε η χειρονομία της και της λέω "για να σου πω το όνομά μου, πες μου τι ακριβώς θέλεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το διαχειρίζεσαι, κάπως με προσβάλλει".

Και εντάξει, τη λύσαμε έτσι την παρεξήγηση και καθώς έφυγε και προχώρησε η κοπέλα, μετά από κάποια δευτερόλεπτα έρχεται ένας άνδρας, ο οποίος σίγουρα ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Με προκάλεσε, μου κούνησε το κεφάλι, μου είπε "έλα προς τα εκεί στη γωνία, να κάνουμε, να ράνουμε και όπως καταλαβαίνεις εντάξει, όχι μόνο λόγω θεσμικής θέσης πλέον, και λόγω γνώσης και εμπειρίας, δεν είμαι για να πλακώνομαι στα πεζοδρόμια. Προκάλεσε και τους φίλους μου και την παρέα μου που ήταν εκεί με τους υπόλοιπους και κάλεσα την αστυνομία, διότι δεν είχα μαζί τον αστυνόμο που με συνοδεύει και από το τμήμα επισήμων, μου έστειλαν κάποια περιπολικά, τον συνέλαβαν νομίζω και πήγα και έδωσα την κατάθεσή μου.

Έκανα μήνυση για εξύβριση και απειλή. Μου είπαν και τα κορίτσια στη συνέχεια, ότι δεν τον γνώριζαν και τον άνθρωπο. Πρώτη φορά στη ζωή τους τον είδα. Άρα, καταλαβαίνεις ότι είχε κάποιου είδους προκατάληψη μαζί μου ή ήρθε για κάποιον άλλον σκοπό.

Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν και τα κορίτσια, γιατί όλες μαζί νομίζω ήρθαν στο τμήμα και απέσυρα και τη μήνυση από την κοπέλα που μίλησε άσχημα. Εγώ ποτέ δεν επικαλέστηκα κάποια ιδιότητα.

Το περιστατικό είναι λήξαν».