Ο Νίκος Παππάς ανέφερε στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πως «Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων».

Αφού ξεκαθαρίζει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία - μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν» προσθέτει:

«Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν».

ΣΥΡΙΖΑ - Παππάς: «Το κόμμα χρειάζεται εξωστρέφεια»

Για τα επόμενα βήματα αναφέρει: « Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών.

Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος: «Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας.

Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός ”Στο Κόκκινο” αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης».

Η Δούρου μόνη με «άδειο τέρμα» στον ΣΥΡΙΖΑ

Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη:

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».